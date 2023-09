'Euphoria'-skuespilleren Angus Cloud afgik ved døden for to måneder i en alder af blot 25 år – og nu er der nyt om dødsfaldet.

Et retsmedicinsk institut i Oakland, Californien, har fredag offentliggjort, hvad der tog livet af den unge skuespiller.

Det skriver BBC.

Han døde af en overdosis af i hvert fald fentanyl, kokain, metamfetamin og andre stoffer, skriver mediet.

Overdosen bliver samtidig beskrevet som 'tilfældig'.

Angus Cloud blev fundet død 25. juli.

Knap fem dage senere blev hans død meldt offentligt ud:

»Det er med det tungeste hjerte, at vi måtte sige farvel til et utroligt menneske i dag,« lød det i en udtalelse fra familien, som fortsatte:

»Som kunstner, en ven, en bror og en søn var Angus speciel for os alle på så mange måder. Han lyste et rum op.«

Familien beskrev også, hvor skuespilleren kæmpede med sit mentale helbred.

»Vi håber, at hans død kan være en påmindelse til andre om, at de ikke er alene og ikke bør kæmpe alene i stilhed.«

Han blev fundet død i familiens hjem i Oakland.

Angus Cloud opnåede stor berømmelse for sin rolle som Fez i HBO-serien 'Euphoria'. En populær serie, der har modtaget både ros og kritik for dens mørke fremstilling af amerikanske teenagere i situationer med stofafhængighed og seksuelle overgreb.

I et tidligere interview har han fortalt, at han blev spottet på gaden i New York af en agent. Det gav ham efterfølgende rollen.

Og rollen gav ham enorm opmærksomhed, som han aldrig havde set komme:

»For mig var det bare en for god mulighed at sige nej til. Jeg havde ingen anelse om, at det ville gå så langt,« forklarede Angus Cloud til mediet id tidligere på året.

Dødsfaldet chokerede flere omkring den populære HBO-serie, inklusive seriens hovedperson, Zendaya, hvilket du kan læse om her.