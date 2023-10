»Vores hjerter er knuste.«

Sådan lyder reaktionen fra skaberne bag 'Friends', efter det lørdag blev kendt at den ene af vennerne, skuespilleren Matthew Perry, er død.

Marta Kauffman og David Crane var forfattere og producere bag successerien ‘Friends’. Sammen med seriens tredje producer, Kevin Bright, hylder de den nu afdøde skuespiller.

I en fælles udtalelse skriver de tre, der i 10 år arbejdede tæt sammen med Matthew Perry, at de er både 'chokerede og dybt bedrøvede' over deres ‘elskede vens' alt for tidlige død.

Marta Kauffman en af skaberne bag 'Friends' hylder nu Matthew Perry. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Marta Kauffman en af skaberne bag 'Friends' hylder nu Matthew Perry. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

Forfatterparret kalder den 54-årige skuespiller, der lørdag blev fundet død i sit hjem, for et ‘strålende talent’.

»Det er en kliché at sige, at en skuespiller gør en rolle til sin egen, men i Matthews tilfælde findes der ingen mere sande ord,« skriver de og forklarer, hvordan Perry fra første optagedag gjorde rollen som Chandler Bing til sin.

»Vi vil altid værdsætte den glæde, det lys og den blændende intelligens, han bragte til hvert eneste øjeblik – ikke bare i sit arbejde, men også i livet,« skriver de og tilføjer:

»Vi føler os velsignede over at have haft ham som en del af vores liv. Han var altid den sjoveste person i rummet. Mere end det; han var den sødeste – med et givende og uselvisk hjerte.«

Hele holdet bag 'Friends', samlet i 2004. Fra venstre til højre er det David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc og Matthew Perry. På bagerste række fra venstre mod højre står Bruce Rosenblu, Barry Meyer, David Crane, Marta Kauffman, Kevin Bright og Peter Roth. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Hele holdet bag 'Friends', samlet i 2004. Fra venstre til højre er det David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc og Matthew Perry. På bagerste række fra venstre mod højre står Bruce Rosenblu, Barry Meyer, David Crane, Marta Kauffman, Kevin Bright og Peter Roth. Foto: AP/Ritzau Scanpix

De slutter udtalelsen med at sende ‘kærlighed til hans familie og venner’.

Efter 10 succesfulde sæsoner af ‘Friends’ blev Kauffman, Crane og Bright genforenet med Perry og resten af skuespillerne til en enkel reunion i 2021.

Så sent som i sidste uge afviste Marta Kauffman over for mediet ‘Deadline’, at der var planer om endnu en genforening. Nu er det endegyldigt for sent at samle holdet igen.