Sinéad O'Connors sidste opslag på sociale medier gav fans en lille indsigt i, hvordan den irske sanger kæmpede emotionelt siden sin søn Shane tog sit eget liv i 2022.

I et opslag fra juli 2023 på en nu slettet Twitter-profil for sangeren, der døde 56 år gammel onsdag, skrev hun om, hvor hårdt livet var uden sønnen.

»Jeg har levet som en levende død. Et natvæsen. Siden (hans død red). Han var mit livs kærlighed. Lampen til min sjæl. Vi var en sjæl i to halve. Han var den eneste person, der elskede mig ubetinget. Jeg er tabt uden ham,« skrev sangeren.

Det var også på Twitter, at Sinéad O'Connor delte nyheden om sin søns død sidste år.

»Min smukke søn Nevi'om Nesta Ali Shane O'Conner – lyset i mit liv – har besluttet at ende sin kamp her på jorden og er nu ved gud. Må han hvile i fred og må ingen følge hans eksempel. Min skat. Jeg elsker dig så meget. Hvil i fred,« skrev sangeren.

I starten af juli delte sangeren et klip, hvor hun viste sin rodede lejlighed rundt og fortalte, at hun havde det dårligt grundet sønnens død.

Tre dage senere delte hun dog et nyt opslag, hvor hun fortalte fans, at hun var flyttet tilbage til London og var i gang med at skrive ny musik og håbede at komme på turné i 2024 og 2025.

Sinéad O'Connor blev kendt som musik i 1990 med sit hit 'Nothing Compares 2 U'.

Hun blev kendt for sin aktivisme, spiritualitet og at være åben omkring sine mentale udfordringer.

Hendes død blev først delt af The Irish Times.

Familien delte efterfølgende en udtalelse.

»Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores elskede Sinéad er gået bort. Hendes familie og venner er og beder om fred i denne svære tid.«