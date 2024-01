En 33-årige mand er blevet anholdt to gange på tre dage for at stalke Taylor Swift foran hendes hjem.

Det oplyser amerikansk politi ifølge flere medier, herunder NBC.

Manden ved navn David Crowe blev mandag sigtet for to tilfælde af chikane og to tilfælde af stalking.

Anholdelsen fandt sted, efter en nabo til popstjernen og en sikkerhedsvagt, der arbejder i hendes bygning i New York, fik øje på Crowe, som allerede lørdagen forinden var blevet anholdt foran bygningen.

Lørdag havde sikkerhedsvagter ringet til alarmcentralen for at anmelde Crowe, som havde forsøgt at komme ind i Swifts bygning.

Mandag omkring klokken 18 vendte han så tilbage til Swifts bygning, oplyser politiet, som fra øjenvidner fik at vide, at han »opførte sig utilregneligt.«

Manden har angiveligt to arrestordrer fra 2017.

Det er langt fra første gang, at mænd forsøger at få adgang til Swift, som i december toppede Billboards liste som den største popstjerne i 2023.

I 2022 kørte en mand i påvirket tilstand ind i hendes bygning og forsøgte at komme ind. I 2019 blev en mand anholdt i nærheden af Swifts hjem med en taske fyldt med redskaber til at lirke låse op. Han fortalte politiet, at han håbede på at besøge hende.

Swift fortalte i 2019 til Elle, at de mange sager tærer på hende, og at hun går rundt med bandage, »som er til skud- eller stiksår.«

»Hjemmesider og tabloidmedier har gjort det til deres opgave at dele alle hjemmeadresser, jeg nogensinde har haft, på nettet.«