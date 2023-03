Lyt til artiklen

Halvdelen af sin formue.

Det er, hvad den kendte Hollywoodskuespiller Sharon Stone påstår, at hun har mistet.

Sådan fortalte hun torsdag på scenen til den såkaldte Courage Award, som er en prisuddeling, der bliver holdt af Women's Cancer Research Fund. Her vandt hun, og på scenen opfordrede hun flere til at donere penge til forskningen.

»Jeg ved, det er svært at regne ud, hvordan du kommer på den ting, så du kan sende penge. Jeg er en teknisk idiot, men jeg kan skrive en fucking check. Og lige nu kræver det også mod, for jeg ved, hvad det er, der foregår. Jeg har lige mistet halvdelen af mine penge til den her bankting, men det betyder ikke, at jeg ikke er her,« forklarede hun ifølge The Hollywood Reporter.

Hun satte ord ikke på, hvad eller hvilken bank, som 'bank ting' dækker over, men det er nærliggende at tro, at det på den ene eller anden måde handler om Silicon Valley Bank, som har trukket mange overskrifter, siden den krakkede sidste fredag.

Det har siden ført til mere usikkerhed i den finansielle verden, og den schweiziske bank Credit Suisse havde onsdag tabt en fjerdedel af sin værdi, hvilket blot gav yderligere rystelser i den europæiske bankverden.

Rystelserne har været så kraftige, at USAs præsident Joe Biden måtte ud og komme med beroligende kommentarer, hvor han blandt andet sagde, at banksystemet er sikkert.

Silicon Valley Banks fald fra tinderne er blevet kaldt det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008.