I et nyt interview fortæller 'Beverly Hills 90210'-stjernen Shannen Doherty, at hendes kræftsygdom går i den forkerte retning.

Overfor det amerikanske medie People fortæller hun, at hendes brystkræft nu har spredt sig til knoglerne.

I forvejen har den spredt sig til hjernen.

Men det slår ikke den 52-årige skuespiller ud:

Shannen Doherty har kæmpet med kræft siden 2015. Foto: John Salangsang/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Shannen Doherty har kæmpet med kræft siden 2015. Foto: John Salangsang/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg vil ikke dø,« slår hun hurtigt fast og fortsætter:

»Jeg er ikke færdig med at leve, elske eller skabe ting. Jeg er, forhåbentlig, ikke færdig med at forandre ting til det bedre. Jeg er bare ikke færdig,« siger hun.

Doherty understreger da også, at hun fortsætter sin behandling.

Ifølge hovedpersonen selv, håber hun at komme med i kliniske forsøg, efterhånden som der udvikles nye behandlinger.

Og så fortsætter hun sin kamp for at vise, at man kan leve et liv med kræftsygdommen, siger hun.

»Folk antager bare, at det betyder, at du ikke kan gå, ikke kan spise, ikke kan arbejde. De antager: 'Du er færdig, du er pensioneret', dét er vi ikke,« siger hun.

»Vi er mennesker, der ønsker at arbejde og omfavne livet og blive ved med at bevæge os fremad.«

Shannen Doherty, der opnåede verdensberømmelse i 90'erne for sin rolle som Brenda i 'Beverly Hills 90210', blev diagnosticeret med brystkræft tilbage i 2015. To år senere blev hun erklæret kræftfri, men i 2020 fandt den grusomme sygdom altså vej tilbage.

Tidligere på året fortalte hun så, at kræften havde spredt sig til hjernen.