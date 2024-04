Shannen Doherty er begyndt at rydde ud derhjemme.

For med sin uhelbredelige brystkræft med spredning in mente vil den 52-årige 'Beverly Hills'-stjerne gerne gøre det nemmest muligt for sin mor Rosa, hvis hun selv skulle gå bort før hende.

Det fortæller Shannen Doherty i det nye afsnit af sin podcast 'Let's Be Clear'.

»Min prioritet i øjeblikket er min mor. Jeg ved, det bliver hårdt for hende, hvis jeg går bort før hende,« lyder det.

»Fordi det bliver så hårdt for hende, så vil jeg gerne have, at andre ting skal være lettere. Jeg vil ikke have, at hun skal have en masse ting at håndtere. Jeg synes ikke, hun skal have fire opbevaringslagere fyldt med møbler.«

Derfor sælger og donerer Shannen Doherty i øjeblikket flere af sine ejendele for at være på en den sikre side, hvis hun skulle gå bort.

Landstedet i Tennessee, der skulle have været et fristed for mishandlede heste, var det første af skuespillerindens ejendomme, der blev ryddet.

»Jeg pakkede ned og begyndte at græde. Jeg følte, at jeg gav op på min drøm og hvad betød det for mig? Betød det, at jeg gav op på livet? Betød det, at jeg havde kastet håndklædet i ringen?« spørger Shannen Doherty i podcasten.

Her forklarer hun dog også, at hun har fundet fred med beslutningen om, at det ikke ville give mening at renovere gården for at gøre den til et hestefristed.

For så er pengene altså bedre brugt på at skabe minder, ræsonnerer den 52-årige skuespiller.

Shannen Doherty blev diagnosticeret med brystkræft i 2015.

To år senere blev hun erklæret kræftfri, men i 2020 fik hun et tilbagefald. Det endte med, at kræften havde spredt sig til knoglerne og hjernen.

