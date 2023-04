Lyt til artiklen

Det seneste år har været turbulent for både sangerinden Shakira og hendes to børn, Milan og Sasha, efter bruddet med fodboldspilleren Gerard Piqué.

Bruddet har nemlig været fulgt af alverdens medier – og familien har konstant været under belejring.

Nu bønfalder den colombianske sangerinde, Shakira, så medierne om at tage hensyn til familien i et opslag på Instagram.

'Nu hvor de begynder et nyt kapitel i deres liv, bønfalder jeg på vegne af mine børn medierne om at respektere deres ret til privatliv,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg beder jer afholde jer fra at følge dem til ind- og udgangen af skolen, vente på dem ved døren af vores hus eller jagte dem til deres fritidsaktivitet, som medierne i Barcelona gjorde.'

Shakira dannede fra 2011 til juni sidste år par med fodboldspillern Gerard Piqué. Foto: Manu Fernandez Vis mere Shakira dannede fra 2011 til juni sidste år par med fodboldspillern Gerard Piqué. Foto: Manu Fernandez

Shakira og Gerard Piqué mødte hinanden i 2010, hvor hun sang den officielle VM-sang ved slutrunden i Sydafrika. En turnering, som Gerard Piqué og det spanske landshold i øvrigt vandt.

De to blev kærester, og fik sammen sønnerne Milan i 2013 og Sasha i 2015 – men i juni sidste år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden.

Shakira annoncerede for 10 dage siden, at hun og børnene ville forlade Barcelona for at begynde et nyt liv i den amerikanske by Miami.

I den forbindelse forklarede verdensstjernen, at det handlede om at skabe stabilitet for sine børn tæt på både hav, familie og venner.

Shakira stoler på, at journalister vil tage hensyn til børnene Milan og Sasha.

'Jeg sender ikke denne opfordring som sanger, men som mor, der ønsker at beskytte og tage vare på mine børn, så de kan leve et sundt og trygt liv som et hvert barn fortjener.'