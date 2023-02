Lyt til artiklen

Det kan være godt med en pause fra de sociale medier.

Det mener verdensstjernen Selena Gomez i hvert fald.

I en TikTok-video fortæller sangeren nemlig sine fans, at hun har brug for at trække stikket.

»Jeg kommer til at tage en pause fra sociale medier, fordi det er lidt fjollet. Jeg er 30 år. Jeg er for gammel til det her. Men jeg elsker jer alle sammen, og jeg ser jer før eller siden. Jeg skal bare have en pause fra det hele,« lyder det i klippet.

Beslutningen kommer efter, at Selena Gomez reagerede på en TikTok-video, hvor hun angiveligt blev hængt ud af Hailey Bieber og Kendall Jenner.

Klippet nævner ikke Selena Gomez ved navn, men alligevel har sangeren kommenteret den.

»Det er o.k. De her ting går mig ikke på. Vær sød ved alle,« skrev hun til videoen, der siden er blevet slettet af Hailey Bieber.

Selena Gomez kunne ellers torsdag bryste sig af at være den kvinde på Instagram, der havde flest følgere.

Før var førstepladsen hos Kylie Jenner med 380 millioner følgere, men nu er det sangeren, der har førstepladsen med 381 millioner følgere.

Tidligere har Selena Gomez haft et kompliceret forhold til de sociale medier.

I 2019 fortalte hun, at hun ikke længere havde de apps, der udgjorde de mest populære platforme.

Hun er dog siden vendt retur, men har fortalt til Vanity Fair, hvorfor hun droppede de sociale medier i første omgang.

»Folk kan kalde mig grim, dum og jeg er ligeglad. Men de her folk bliver virkelig detaljerede. De skriver lange tekster om noget, der er så specifikt og ondt. Jeg græd hele tiden, og jeg ville have angst. Jeg kunne ikke gøre det mere. Det var spild af tid.«