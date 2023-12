Det er ikke alle kendte, der har lige stor lyst til at 'indrømme', hvilke kosmetiske indgreb de får foretaget.

Men for 31-årige Selena Gomez er det en helt anden sag.

En profil på Instagram delte et opslag, som indikerede, at sangeren og skuespilleren var i et forhold med musikproducer Benny Blanco.

Og pludselig blandede hun sig også selv i kommentarsporet. Det skete blandt andet, da en person skrev, at hun skulle droppe at få filler i kinderne.

'Haha, jeg har kun fået Botox babygirl,« lød svaret fra stjernen, skriver Page Six.

Tidligere har hun ikke haft helt så afslappet et forhold til sit udseende. Det fortalte hun i et interview med WWD.

»Jeg tror, at min version af skønhed var lidt påvirket, fordi jeg har arbejdet, siden jeg var syv, og jeg har altid haft makeup på. Jeg vil ikke engang tænke på, hvor mange timer jeg har tilbragt i makeupstolen, for det gør mig lidt deprimeret,« forklarede hun.

Selena Gomez begyndte karrieren i 2002, hvor hun fik en rolle i serien 'Barney & Friends', men hendes gennembrud kom først syv år senere, da hun landede en rolle i 'Wizards of Waverly Place: The Movie'.

Rygterne om et forhold til Benny Blanco, ser i øvrigt ud til at have hold i virkeligheden.

I førnævnte opslag svarede hun en fan, at de to havde datet i seks måneder, og i weekenden delte hun ligeledes et billede på sin Instagram-profil, hvor hun ligger med hovedet på brystet af en mand og fremviser en diamantring formet som et 'B'.