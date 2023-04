Lyt til artiklen

Den australske skuespiller Rebel Wilson kunne i november tilskrive sig titlen som mor.

Siden har man ikke set meget til datteren Royce Lillians ansigt, der ofte er blevet dækket i opslag og stories på Instagram.

Det er ikke længere tilfældet, for mandag delte Rebel Wilson nemlig et videoopslag på sin profil fra familiens ferie i Caribien – og her kan man tydeligt se datterens ansigt.

'Rebeller af Caribien!', skriver hun i teksten til sit opslag, hvor hun samtidig takker en vennefamilie for et episk eventyr.

Et opslag delt af Rebel Wilson (@rebelwilson)

Drømmen om at blive mor havde været flere år undervejs for den 42-årige skuespiller og blev til virkelighed, da Royce Lillian kom til verden via en rugemor.

'Jeg kan ikke engang beskrive den kærlighed, jeg har til hende, hun er et smukt mirakel! Jeg er evigt taknemmelig for alle, der har været involveret, (du ved, hvem du er), mens det har været år undervejs,' skrev Rebel Wilson.

Rebel Wilson, der især er kendt for sine roller i filmene 'Bridesmaides' og 'Pitch Perfect', offentliggjorde tilbage i juni, at hun danner par med smykkedesigneren Ramona Agruma.

Otte måneder efter offentliggørelsen af deres forhold, kunne Rebel Wilson i februar afsløre, at de er blevet forlovet.