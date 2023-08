Jessie J har netop været en tur i København.

Den 35-årige britiske sangerinde, der er kendt for hits som 'Bang Bang', 'Price Tag' og 'Do It Like A Dude', afslører på Instagram, at hun indenfor de sidste 24 timer blandt andet har været en tur i Tivoli og ved Christianshavns kanaler.

Jessie J danner par med den dansk-israelske basketballspiller Chanan Safir Colman.

De blev tidligere på sommeren forældre til en lille dreng og ifølge deres Instagram-profiler, var det netop den lille fyr, der skulle vises for Chanan Safir Colmans familie.

Herunder kan du se Jessie Js danske turistbilleder.

Foto: https://www.instagram.com/chanancolman/ Vis mere Foto: https://www.instagram.com/chanancolman/

Foto: https://www.instagram.com/jessiej/ Vis mere Foto: https://www.instagram.com/jessiej/

Det er cirka halvandet år siden, at Jessie J blev kædet sammen med den dansk-israelske basketballspiller.

Han er født i Gladsaxe og har spillet for flere danske klubber men har for det meste spillet i Israel.