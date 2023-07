Den amerikanske Youtuber Jimmy Donaldson, bedre kendt som Mr. Beast, har gennemgået en vild forvandling.

Han har nemlig været igennem et større vægttab.

Det skriver han i et opslag på Twitter, der med to billeder viser hans forvandling. Billederne kan du se herunder.

'Vågnede op og indså, at jeg var overvægtig, så jeg begyndte på vægtløftning og på at gå 12.500 skridt om dagen. Der er stadig lang vej, men jeg er tilfreds med min udvikling indtil videre,' skriver han.

Woke up and realized I was obese so I started lifting and walking 12,500 steps a day. Still got a long way to being yoked but I m happy with my progress so far pic.twitter.com/wFKpUHia52 — MrBeast (@MrBeast) June 29, 2023

Den blot 25-årige verdenskendte youtuber debuterede på YouTube for 12 år siden.

Han var som teenager fascineret af den succes, andre youtubere havde – og i 2017 slog han for alvor igennem.

Mr. Beast har flere gange afholdt lodtrækninger og konkurrencer, hvor deltagerne kan vinde alt lige fra biler, fjernsyn, huse og sågar en privat ø til penge.

Mr. Beast rundede i 2021 ti milliarder visninger på sin YouTube-kanal og blev senere i 2022 anslået til at være god for intet mindre end 352 millioner af Forbes. Læs mere om Mr. Beast her.