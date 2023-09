Når Usher til næste år kan fejre 20-års jubilæum for sit kæmpehit 'Yeah!', får han samtidig en stor drøm opfyldt.

Den 44-årige amerikanske popstjerne har nemlig fået æren at stå for pauseunderholdningen til et af verdens største sport- og tv-begivenheder:

Næste års afslutning på den amerikanske fodboldliga NFL - Super Bowl.

»Det er en kæmpe ære at kunne tjekke en Super Bowl-optræden af på min bucket-liste. Jeg kan ikke vente med at vise verden et show uden lige, som man ikke har set fra mig før,« lyder det fra Usher ifølge det amerikanske medie Variety.

Usher gør klar til at underholde verden til Super Bowl. Foto: Chris Pizzelo/AP/Ritzau Scanpix

Usher, der debuterede tilbage i 1994 med albummet 'Usher', fik i 2004 sit internationale gennembrud med albummet 'Confessions' og det føromtalte nummer 'Yeah!'.

Det førte blandt andet i samme år til en koncert i København, mens hans seneste danske koncert fandt sted i 2015, da han spillede i Forum på Frederiksberg.

Super Bowl 2024 afholdes den 11. februar på Allegiant Stadium i Las Vegas og NFL-finalen har en lang tradition for at lade store musiknavne underholde i pausen.

Tidligere i år stod Rihanna for underholdningen og i nyere tid har man derudover kunne opleve navne som Eminem, The Weeknd, Jennifer Lopez og Maroon 5.