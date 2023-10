Sarah Ferguson modtog for et par dage siden en forfærdelig nyhed.

Hendes tidligere personlige assistent, Jenean Chapman, er nemlig blevet fundet myrdet i sit hjem i Dallas.

Det skriver Sarah Ferguson på sin Instagram-profil.

»Jeg er chokeret og trist efter at have fået beskeden om, at Jenean Chapman, som arbejdede med mig som personlig assistent gennem mange år, er blevet fundet myrdet i Dallas i en alder af kun 46 år. En mistænkt er anholdt,« fremgår det af opslaget.

Sarah Ferguson, også kendt som 'Fergie', var kun 25 år, da hun fra den ene dag til den anden i 1985 blev offentligt kendt på grund af sit forhold til prins Andrew.

Året efter blev de gift, og hun fik titlen hertuginde af York. Hurtigt omdøbte tabloidmedierne hende og gav hende øgenavnet Duchess of Pork – hertuginden af flæsk – på grund af hendes vægt.

Sarah Ferguson beskriver Jenean Chapman med en masse fine ord:

»Jenean var loyal, hårdtarbejdende, smuk og sjov. Jeg hørte fra hende for et par måneder siden, og hun virkede så glad,« skriver Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson blev gift med prins Andrew i 1986, og de fik sammen døtrene prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice. Parret blev skilt i 1996, men har bevaret et tæt forhold.