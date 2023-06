Sarah Ferguson er blevet behandlet for brystkræft.

Det oplyser en talsperson for den britiske prins Andrews ekskone ifølge Sky News.

Hertuginden blev diagnosticeret for nylig under en rutinemæssig brystkræftscreening, der kaldes for mammografi.

Hun har nu gennemgået en succesfuld operation med beskeden om, at hendes prognose er god.

»Hertuginden modtager den bedste lægehjælp, og hendes læger har fortalt hende, at prognosen er god,« siger hertugindens talsperson til Sky News, og tilføjer:

»Hun er nu ved at komme sig sammen med sin familie.«

Talspersonen slår videre fast, at hertuginden ønsker at udtrykke sin enorme taknemmelighed til alt det medicinske personale, der har støttet hende i de seneste dage.

63-årige Sarah Ferguson blev skilt fra prins Andrew tilbage i 1996.