Den irske sanger og verdensstjerne Sinéad O'Connor døde i sit hjem i London i juli i fjor. Hun blev 56 år.

Nu er dødsårsagen blevet offentliggjort af myndighederne i London.

Sinéad O'Connor døde af naturlige årsager, lyder den endelige konklusion, skriver det irske medie RTE.

»Dette er for at bekræfte, at Ms O'Connor døde af naturlige årsager,« udtalte en talsmand for Southawk Coroner's Court tirsdag.

Retsmedicineren har udtalt, ifølge mediet, at der først vil komme en dybere forklaring på obduktionen om nogle uger.

Sangeren blev fundet i sin lejlighed i Herne Hill-området i London i juli sidste år.

Der var efterfølgende mange spekulationer i, hvorfor sangeren døde i så ung en alder, derfor blev der også foretaget en obduktion.

Der er ikke yderligere kommentarer vedrørende hendes død.

Men familien delte en hilsen, da hun gik bort tilbage i juli måned.

»Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores elskede Sinéad er gået bort. Hendes familie og venner er og beder om fred i denne svære tid.«

O'Connor efterlod sig tre børn.

Et fjerde barn, sønnen Shane, døde i en alder af 17 år.

Sinéad O'Connor er især kendt for hittet »Nothing Compares 2 U« fra 1990. Sangen blev valgt som årets største hit ved Billboard Music Awards i 1990.

Hun blev kendt for sin aktivisme, spiritualitet og at være åben omkring sine mentale udfordringer.