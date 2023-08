Hollywoodstjernen Sandra Bullock er i sorg.

I weekenden døde hendes mangeårige partner Bryan Randall efter en tre år lang kamp med ALS. Han blev 57 år gammel.

Det skriver People, som har fået det bekræftet af hans familie.

»Det er med stor sorg, vi kan fortælle, at Bryan Randall den 5. august døde fredeligt efter en tre-årig kamp med ALS. Bryan valgte tidligt at holde sin rejse med ALS privat, og de af os, der tog sig af ham, gjorde vores bedste for at følge hans ønske,« skriver familien.

De takker det hold af læger og sygeplejersker, som har gjort alt for at hjælpe ham under sygdomsforløbet.

Sandra Bullock og Bryan Randall mødte hinanden, da han tog billeder til hendes søns fødselsdag tilbage i 2015.

Senere samme år stod de offentligt frem som par.

Tidligere har Bullock kaldt ham for sit livs kærlighed i en optræden i Red Table Talk.

Her fortalte hun også, hvorfor de to ikke følte behov for at blive gift.

»Jeg vil ikke sige, at folk skal gøre det, som jeg gør det, men jeg har ikke brug for et papir for at være en hengiven partner og hengiven mor.«

Sandra Bullock har to børn fra et tidligere forhold, mens Bryan Randall havde en datter.

ALS er en uhelbredelig sygdom, hvor de nerveceller, som styrer muskelcellerne, af ukendte årsager dør. Uden signaler lammes og sygner musklerne hen.

Først taber man evnen til at røre sig, så til at tale, og når åndedrætsmusklerne påvirkes, dør patienten.