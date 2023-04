Musikeren Sam Smith har i sidste øjeblik aflyst sin koncert lørdag i skotske Glasgow.

Den pludselige aflysning på den 30-årige 'Unholy'-hitmagers igangværende Gloria-turné skyldes et pludseligt udbrud af en mystisk virus.

'Jeg selv og en stor del af mit hold er blevet ramt af en virus, der har gjort os virkelig utilpasse,' skriver Sam Smith i en officiel udtalelse delt af lørdagens skotske spillested Ovo Hydro.

Men de titusinder af billetindehavere til koncerten skal ikke vente længe på en erstatning.

'Jeg er ked at sige det, men vi bliver nødt til at rykke Glasgow-showet til 25. maj 2023,' lyder det i Sam Smiths udtalelse.

'Jeg vil gerne give jer alle sammen den bedste version af Gloria-turneen, og lige i øjeblikket er det ikke muligt. Det var også meget vigtigt for mig, at vi havde en anden dato, vi straks kunne rykke det til.'

Gloria-turneen startede tilbage i marts og markerer Sam Smiths fjerde studiealbum 'Gloria'.

Det er planen, at turneen skal fortsætte verden rundt frem til november.

Sam Smith optrådte til Brit Awards i 2023 med et show, der på mange måder minder om det, han nu turnerer verden rundt med på sin Gloria-turne - et show, som er blevet kritiseret for at være både 'satanistisk' og 'seksualiserende'. Foto: BEN STANSALL Vis mere Sam Smith optrådte til Brit Awards i 2023 med et show, der på mange måder minder om det, han nu turnerer verden rundt med på sin Gloria-turne - et show, som er blevet kritiseret for at være både 'satanistisk' og 'seksualiserende'. Foto: BEN STANSALL

Om en uge, fredag 29. april 2023, skal verdensturneen planmæssigt forbi danske Royal Arena.

Inden da går turen til engelske Birmingham, men det er endnu ikke meldt ud, at sygdommen skulle få betydning for de kommende koncerter udover fredagens Glasgow-koncert, som altså forventes at kunne afholdes om en måned.

Sam Smiths igangværende turné har da også allerede skabt rigeligt med debat.

Ikke mindst har kritikere beskyldt den nonbinære sanger for at opføre og klæde sig 'satanistisk' og 'seksualiserende' med ikke mindst brugen af vilde kostumer med eksempelvis brystvortekvaster og djævlehorn og scenografi med religiøse symboler.