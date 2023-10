Da Matthew Perry var ung, bad han til Gud om at blive berømt. Tre uger senere fik han rollen som Chandler.

Lørdag blev den amerikanske skuespiller pludselig fundet død i sit hjem blot 54 år gammel. Her får du 30 ting, som du måske ikke vidste om den elskede 'Friends'-stjerne.

1. Havde to nationaliteter

Matthew Perrys mor er canadier og hans far er amerikaner. Derfor havde han dobbelt statsborgerskab. Forældrene blev skilt, da han var lille, så de første mange år boede han med sin mor i Ottawa i Canada.

Matthew Perry og resten af 'vennerne' Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix

2. Manglede en halv finger



Da Matthew Perry var tre år, mistede han halvdelen af sin ene langfinger i en ulykke.

Han har fortalt, hvordan han som barn ofte gemte sin hånd i lommen, indtil han en dag mødte en pilot, der havde samme handicap og viste ham, at det ikke betød noget.

3. Bankede Justin Trudeau



Matthew Perry gik som barn i skole med Canadas premierminister Justin Trudeau. Matthew Perry fortalte i 2017 i tv-showet Jimmy Kimmel Live, at han i femte klasse var med til at give Justin Trudeau bank:

»Jeg tror, det var fordi, han havde udmærket sig i en sport, som vi ikke gjorde, så det var ren jalousi.«

Canadas premierminister Justin Trudeau. Foto: Blair Gable/Reuters/Ritzau Scanpix

4. Tennistalent i Canada



Matthew Perry fortalte i 2012 til magasinet Mens Health, at han var et stort tennistalent, da han voksede op i Ottawa i Canada.

Da han som 15-årig flyttede til Los Angeles, var niveauet dog langt højere, og derfor endte han med at gå skuespilvejen.

5. Afhængig som teenager



Matthew Perry kæmpede som bekendt i en del af sit liv med et alkohol- og stofmisbrug. Sidste år fortalte han i et interview med det amerikanske medie ABC, at han begyndte at drikke alkohol som 14-årig.

»Da jeg var 18, drak jeg hver dag,« fortalte han.

6. 'Beverly Hills 90210'



Da Matthew Perry flyttede til Hollywood, havde han flere små roller, før det store gennembrud med 'Friends' i 1994.

I 1991 medvirkede han blandt andet i første sæson af ungdomsserien 'Beverly Hills 90210', hvor han i et enkelt afsnit spillede et stort tennistalent med psykiske problemer.

Matthew Perry overfor Brandown Walsh (Jason Priestley) i 'Beverly Hills 90210'. Foto: Fox

7. Bad til Gud



Da Matthew Perry sidste år udgav sin selvbiografi, fortalte han, hvordan han som ung havde bedt til Gud om at blive berømt.

»Bønnen var: Please Gud, gør mig berømt. Du kan gøre med mig, hvad du vil, bare gør mig berømt. Tre uger senere landede jeg 'Friends' – og Gud glemte ikke det andet, jeg sagde.«

8. Var ved at sige nej til 'Friends'



Matthew Perry fortalte i 2015 i talkshowet 'Late Night With Seth Meyers', at han i sin tid var ved at misse sin rolle i 'Friends', da han havde sagt ja til en rolle i en fremtidsserie, der foregik i Los Angeles lufthavn.

Serien blev imidlertid aflyst – og så endte han i 'Friends'.

9. Yngste ven



Matthew Perry blev født den 19. august 1969, hvilket gjorde ham til den yngste i 'Friends' gruppen. Jennifer Aniston er også født i 1969, men den 11. februar. Den ældste i 'ven' er Lisa Kudrow, der er født 30. juli 1963.

Matthew Perry i 2006. Foto: Mario Anzuoni

10. Afvist af Jennifer Aniston



Matthew Perry fortæller i sin selvbiografi, at han mødte Jennifer Aniston første gang, tre år før de blev kollegaer på 'Friends'.

Han inviterede hende ud, men blev afvist og syntes derfor, at det i starten var akavet at arbejde med hende.

11. En sommer med Gwyneth Paltrow



Matthew Perry og Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow datede, året før 'Friends' ramte alverdens tv-skærme.

I forbindelse med Matthew Perrys død, har Gwyneth Paltrow skrevet et mindeord på Instagram, hvor hun blandt andet mindes deres 'magiske sommer sammen'.

Gwyneth Paltrow i 1998. Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix

12. Hævn over skolelærer



Da Matthew Perry i 1995 første gang røg på forsiden af magasinet People, skulle han angiveligt have sendt et eksemplar til sin gamle skolelærer, som havde sagt til ham, at han aldrig ville opnå noget, hvis han blev ved med at lave sjov hele tiden.

13. Favorit tv-serie



Matthew Perry skrev i 2012 på det sociale medie X, at den amerikanske dramaserie 'Lost', der handler om overlevende fra et flystyrt, var hans yndlings tv-serie.

14. Datede Julia Roberts



Hollywood-ikonet Julia Roberts og Matthew Perry datede i et par måneder i 1996 og var derfor også et par i virkeligheden, da de spillede overfor hinanden i et enkelt afsnit i anden sæson af 'Friends'.

Det fortæller han i sin selvbiografi.

Matthew Perry og Julia Roberts sammen i 'Friends'. Foto: NBC

15. Yndlingsfilm



Matthew Perry skrev i 2011 på det sociale medie X, at hans yndlingsfilm er 'Groundhog day'. Komediefilmen fra 1993 hvor Bill Murrays karakter oplever den samme dag igen og igen og igen.

16. Droppede 'Independence Day'



I ekstramaterialet til Blockbuster-hittet 'Independence Day' fra 1996 har filmproduceren Dean Devlin fortalt, at Matthew Perry skulle have spillet rollen som Will Smiths ven, jagerpiloten Jimmy Wilder.

Matthew Perry sprang fra, og rollen gik i stedet til Harry Connick Jr.

17. Skrev jokes til 'Friends' – som den eneste



I 2016 fortalte Matthew Perry i et interview med BBC, at man havde 20 manuskriptforfattere til hvert afsnit af 'Friends'.

En gang imellem deltog han i møderne for at hjælpe med at finde på jokes – som den eneste af 'Friends'-skuespillerne.

Matthew Perry i 2006. Foto: Fred Prouser

18. Yndlingsafsnit



Matthew Perrys yndlingsafsnit af 'Friends' er 'The One With The Blackout' fra seriens første sæson, hvor Chandler under et strømnedbrud strander i et lille rum med en model, mens de andre venner laver sjov i lejligheden.

»Der gik det op for mig at alle i serien var fantastiske – og at hvert afsnit var en slags minifilm. Det var så velskrevet og velinstrueret – og bare en af de største oplevelser i mit liv,« fortalte han sidste år ved udgivelsen af sin selvbiografi.

19. Sagde nej til 'Friends'-plot



I en bog om tv-serien 'Friends' fortæller en manuskriptforfatter, at der var en særlig Chandler-idé, som Matthew Perry sagde nej til.

Ideen var, at Chandler i et afsnit skulle snige sig ind på en homobar, fordi han elskede stedets tun-sandwich, men det blev altså et nej. Forfatteren kommer ikke ind på hvorfor.

20. Far med i 'Friends'



Matthew Perrys far, John Perry er også skuespiller og havde i fjerde sæson af 'Friends' en lille rolle som Rachels kæreste Joshuas far.

21. Kædet sammen med Baywatch-stjerne



Flere gange i løbet af 'Friends'-sæsonerne erklærer Chandler-karakteren sin kærlighed til Baywatch-stjernen Yasmine Bleeth.

De stod aldrig offentlig frem sammen, men angiveligt skulle Matthew Perry og Yasmine Bleeth have datet en kort periode i 1996.

Baywatch-stjernen Yasmine Bleeth i 1992. Foto: John Barrett/AP/Ritzau Scanpix

22. Vandt væddemål over Bruce Willis



I 2000 spillede Matthew og Bruce Willis sammen i komediefilmen 'The Whole Nine Yards'.

Matthew Perry fortæller i sin selvbiografi, at Bruce Willis ikke troede på, at filmen ville blive en succes. De væddede om det, og da filmen blev en succes, skulle Bruce Willis som straf medvirke i sjette sæson af 'Friends'.

23. Yndlingsdrink



Matthew Perry blev ofte set drikke Red Bull. I flere artikler om den nu afdøde skuespiller beskrives det, at han var særlig glad for sukkerfri-udgaven.

Bruce Willis og Matthew Perry i 2000. Foto: Lucy Nicholson/AFP/Ritzau Scanpix

24. Kæmpe Batman-fan



Matthew Perry var kæmpe fan af Batman og fortalte sidste år til magasinet GQ, at han blandt andet brugte nogle af sine 'Friends'-millioner på en lejlighed magen til den Batmans alter ego, Bruce Wayne, bor i i filmen 'The Dark Knight'.

25. Yndlingsskuespiller



Matthew Perry skrev i 2012 på det sociale medie X, at hans yndlingsskuespiller var Michael Keaton, der blandt andet er kendt for at spille hans store idol Batman.

26. Kunne ikke huske tre sæsoner



Matthew Perry kæmpede som bekendt med et alkoholmisbrug i tiden, da de optog 'Friends'.

I et interview med BBC har han fortalt at han af den grund ikke kan huske meget fra optagelserne af sæson tre til seks.

27. Cameron Diaz-smæk



Matthew Perry fortæller i sin selvbiografi, at han i 2007 var på en uheldig date med Hollywood-stjernen Cameron Diaz.

Sammen med nogle andre spillede de 'Tegn og gæt', og da hun undervejs ville slå ham venskabeligt på skulderen, kom hun i stedet til at ramme hans ansigt. De blev aldrig et par.

Cameron Diaz i 2007. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

28. Yndlingssang



Matthew Perry skrev i 2009 på det sociale medie X, at hans yndlingssang var Kathe Bush-nummeret 'Don't Give Up'. Han brugte den blandt andet som inspiration, da han skrev sin selvbiografi, der udkom i 2022.

29. Blev aldrig gift



Matthew Perry begyndte i 2018 at date en Hollywood-agent ved navn Molly Hurwitz. De blev forlovet i 2020, men året efter var det slut, og Matthew Perry nåede derfor aldrig at stifte familie.

30. Det vil han huskes for



I 2022 fortalte Matthew Perry i et interview, at han helst vil huskes for at hjælpe andre med at blive ædru.

»Når jeg dør, vil jeg ikke have, at 'Friends' er det første, der bliver nævnt. Jeg vil have, at dét (At han hjalp andre misbrugere, red.) er det første, der bliver nævnt«