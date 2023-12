Hvis du spiller Mariah Careys 'All I Want For Christmas Is You' hver jul, er du ikke alene. De mange millioner årlige streams er med til at gøre julen ekstra sød for stjernen bag hittet.

Julehittet fra 1994 generer hvert år millioner af dollar, og det er et tal, der kun stiger, skriver Forbes.

Juleklassikeren blev downloadet 85.000 gange i 2021 og streamet hele 1,15 milliarder gange. Billboard vurderer, at de mange afspilninger ender med en samlet indtjening på lige under 8,5 millioner dollar, hvilket svarer til næsten 58 millioner kroner.

De fleste af pengene går til pladeselskabet Sony Records, men ifølge Billboard udgør Careys andel af pengene 1,58 millioner dollar – lige under 11 millioner kroner.

Men næste år ser det måske endnu bedre ud for den 54-årige sanger.

I takt med at flere og flere streamer musik, bliver det også langt mere profitabelt.

Den samlede indtjening for streaming ramte i 2022 13,3 milliarder dollar ifølge interesseorganisationen Recording Industry Association of America. Det er noget af et spring i forhold til 2015-tallet, der 'kun' var på 1,57 milliarder dollar.

Julemusikken følger en lignende udvikling.

Mariah Carey performs at the Global Citizen Concert in New York City, New York, U.S., September 24, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs Foto: Caitlin Ochs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mariah Carey performs at the Global Citizen Concert in New York City, New York, U.S., September 24, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs Foto: Caitlin Ochs/Reuters/Ritzau Scanpix

Billboard fortæller, at Andy Williams 'It’s the Most Wonderful Time of the Year' blev downloadet 52.000 gange i 2008, men blev downloadet og streamet hele 839.000 gange ti år senere. Også Bobby Helms 'Jingle Bell Rock' rykkede sig fra 89.000 downloads i 2008 til 843.000 afspilninger i samme periode.

Lige nu ligger 'All I Want For Christmas Is You' som nummer et på Spotifys top 50-liste globalt set.

I Danmark har vi dog andre julefavoritter.

På top 50-listen for Danmark ligger samme sang nede på en fjerdeplads. Til gengæld er førstepladsen erstattet af en anden juleklassiker, nemlig 'Last Christmas' af Wham.