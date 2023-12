Den amerikanske skuespiller Ryan O'Neal er død.

Skuespilleren, som var på toppen af sin karriere i 60erne og 70erne, blev 82 år.

Det skriver det amerikanske medie, TMZ.

O'Neal var ikke kun en af ​​de hotteste skuespillere i Hollywood dengang, men han var også en stor hjerteknuser.

Han har blandt andet været med i filmene 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon' og 'The Main Event'.

Ryan blevi 1970 nomineret i til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for 'Love Story'. Desuden var han en af de helt dyre drenge i Hollywood.

Han fik blandt andet en million dollars tilbage i 1979 for sin rolle i 'The Main Event'. Det svarer til over fire millioner dollar i dag.

Ryan O'Neals søn Patrick sørger over tabet af sin far på de sociale medier.

'Dette er den hårdeste ting, jeg nogensinde har skulle sige, men nu kommer det. Min far døde fredeligt i dag, med hans nærmeste ved sin side, der støttede ham og elskede ham, lige som han ville med os.'

Ryan O'Neal datede blandt andet Joan Collins, Diana Ross og Barbra Streisand.

Han efterlader sig fire børn og fem børnebørn.