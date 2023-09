Fire kvinder har beskyldt Russell Brand for at have udsat dem for seksuelle overgreb mellem 2006 og 2013.

Metropolitan Police siger nu, at de vil efterforske beskyldninger om overgrebene begået af den britiske komiker og skuespiller.

Det skriver BBC.

Der er tale om, at de vil efterforske beskyldninger af ældre karakter.

Det britiske politi sagde, at det havde modtaget »en række anklager om seksuelle forbrydelser i London såvel som andre steder i landet, og ingen var blevet anholdt.«

Russell Brand talte for første gang til offentligheden fredag 22. september efter, at han blev anklaget for voldtægt og seksuelle overgreb.

Han afviser samtlige påstande.

»Selvfølgelig har det været en ekstraordinær og foruroligende uge, og jeg takker jer for jeres støtte og for at stille spørgsmål ved den information, I har fået præsenteret for jer,« siger han i en video på sin YouTube-kanal.

I fredagens video på sin YouTube-kanal, hvor Brand har 6,64 millioner følgere, sagde han yderligere, at han har brug for støtte nu mere end nogensinde.

Flere britiske politikere har også opfordret kvinder til at stå frem i sagen.

Udover politianmeldelsen bliver skuespillerens professionelle liv altså også ramt nu.

Flere af hans shows på hans igangværende 'Bipolarisation tour' bliver nemlig aflyst.

I en pressemeddelelse lyder det, at de sidste velgørenhedsshows for afhængighed bliver udskudt på ubestemt tid. Det skriver The Sun.

'Vi bryder os ikke om at gøre det, men vi ved, at I vil forstå det,' afsluttes pressemeddelelsen ifølge mediet.