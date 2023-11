I februar fik Bruce Willis konstateret demens, og sygdommen har udviklet sig hurtigt.

'Die Hard'-stjernens kone, Emma Henning, fortalte i september om den 'sorg og ulykke', det er at se sin mand gradvist forsvinde til sygdommen, og tidligere på måneden skrev datteren Tallulah Willis om sin fars meget aggressive sygdom.

Knap så mange ord kommer der fra datteren Rumer Willis i det Instagram-opslag, som hun mandag delte. Men de få ord, og billedet hun delte af sig selv og Bruce Willis, siger rigeligt om den tidligere skuespillers tilstand.

På billedet ses en ung, smilende Bruce Willis med sin datter på armen.

View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

»Jeg savner virkelig min far i dag,« skriver hun.

Et opslag som søsteren Tallulah har kommenteret med ordene: 'Elsker dig, søster'.

Bruce Willis blev sidste år diagnosticeret med afasi, som er et symptom på, at man har en sygdom i hjernen, som påvirker sprogområdet. Det var ekskonen Demi Moore, som delte den triste nyhed, og i samme ombæring blev det meldt ud, at Bruce Willis med øjeblikkelig virkning stoppede sin karriere, da han ikke længere kunne sige sine replikker.

I sjældne tilfælde, og i Bruce Willis' tilfælde, kan afasi være et tegn på begyndende demens.

Du kan læse mere om sygdommen her.

Bruce Willis har været sammen med den 45-årige Emma Heming siden 2009. Sammen har de døtrene Mabel og Evelyn.

Desuden har Willis døtrene Scout, Tallulah og Rumer med Demi Moore.