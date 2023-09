Rufus Gifford savner Danmark.

Den 49-årige amerikanske diplomat, der fra 2013 til 2017 var USAs ambassadør i Danmark, har søndag delt et ti år gammelt billede på Instagram, hvor han erklærer sin kærlighed til danskerne.

Efter at have hjulpet Barack Obama med at blive genvalgt som USAs præsident i 2012, flyttede Rufus Gifford i sommeren 2013 til Danmark med manden Stephen DeVincent og deres hund Argos.

Han blev godkendt som ambassadør den 1. august, og den 13. september blev han præsenteret for dronning Margrethe.

Det er netop er fra den dag, at han deler et billede på det sociale medie.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rufus Gifford (@rufusgifford)

»September 2013. Det er ti år siden, at Stephen, Argos og jeg satte vores ben i det lille land mellem Nord- og Østersøen og fik ændret vores liv for altid,« indleder han sit opslag og fortsætter:

»Selvom vi ligner børn på billedet, hvor jeg var på vej til Dronningen, føles det alligevel som i går. Vi havde ingen idé om, hvor forelskede vi ville blive i Danmark og dets folk. Elsker og savner dig.«

Rufus Gifford nåede i sin tid som ambassadør at blive rigtig glad for Danmark, hvor han og Stephen DeVincents blandt andet oplevede at blive gift på Københavns Rådhus i 2015.

Rufus Gifford fotograferet i København. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Rufus Gifford fotograferet i København. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Da Donald Trump overtog præsidentsædet fra Barack Obama, blev Rufus Gifford erstattet af Carla Sands.

Rufus Gifford havde i foråret en stilling som protokolchef i det amerikanske udenrigsministerium.

Til det kommende præsidentvalg skal han fungere som finansdirektør for præsident Joe Bidens valgkampagne.