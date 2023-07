Ronan Keating har mistet sin bror.

Den 46-årige irske musiker og tv-værts storebror Ciaran Keating er lørdag afgået ved døden som følge af et trafikuheld i den irske by Mayo.

Det skriver flere britiske og irske medier – herunder The Irish Times.

Ikke mindst har Ciaran Keatings søns fodboldhold udsendt deres dybeste kondolencer.

'Alle hos Cork City FC er dybt berørte af Ciaran Keatings bortgang, far til vores spiller Ruairí Keating,' skriver det irske ligahold i en officiel udtalelse på deres hjemmeside.

'Vi sender vores dybeste medfølelse til Ruairí og hele Keating-familien i denne exceptionelt svære tid. Må han hvile i fred.'

Fodboldholdet beder lige ledes om ro på familiens vegne.

Desuden skrives det, at der vil blive meldt ud om begravelsen senere.

På vej til kamp

Angiveligt skulle Ciaran Keating og hans kone, læreren Ann Marie Keating, have været på vej til at overvære deres 28-årige søn Ruairí Keatings hold Cork City FC spille mod Sligo Rovers i den øverste irske række, ligaen Premier Division.

Men på halvvejen derned stødte ægteparret sammen med en modkørende bil.

Ciaran Keating var i sine 50ere og overlevede ikke de fatale skader fra sammenstødet, mens Ann Marie Keating skulle være udenfor livsfare på Mayo Universitets Hospital.

Den mandlige modkørende bilist er også fortsat indlagt med alvorlige skader.

Ciaran Keating var en afholdt skikkelse i sit lokalsamfund, hvor han blandt andet har været pubforpagter.

Flere politiske skikkelser i lokalsamfundet har derfor ligeledes delt deres kondolencer under Cork City FCs annoncering af dødsfaldet, der også blev delt på sociale medier.

Herunder rådmanden John O’Malley.

»Alle er chokerede og berørte af de skrækkelige nyheder. Han (Ciaran Keating, red.) var højt respekteret af alle, der kendte ham, og vi tænker på hans kone, børn og udvidede familie,« skriver den lokale rådmand.

Også det lokale byrådsmedlem Christy Hyland fra Mayo Byråd har udtrykt sin sorg over tabet.

»Vores sympati går ud til hele Keating-familien. Ciarans død er i sandhed chokerende,« kommenterer hun.

Sammenstødet bliver stadig undersøgt af politi og retsmedicinere, så vidner, der måtte have overværet ulykken, opfordres til at melde sig.

Ciaran Keating efterlader sig foruden sin professionelle fodboldspiller-søn og sin kone, også endnu et barn og sine søskende Linda, Gerard og Gary Keating, foruden sin kendte musikerbror Ronan Keating.

Ronan Keating blev kendt gennem den irske popgruppe 'Boyzone' og har siden haft stor succes som solomusiker, hvor særligt hans største hit 'When You Say Nothing At All' gik nummer et i adskillelige lande verden over.

Desuden har han været tv-vært i særligt Australien på programmer som 'X Factor' og 'The Voice', og i dag er han radiovært på sit eget morgenprogram på britiske Magic Radio.

Ronan Keating har endnu ikke kommenteret sin storebrors tragiske dødsfald.