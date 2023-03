Lyt til artiklen

»Åh, lad være med at græde, Emma,« siger hun til sig selv og tager så en dyb indånding, før talestrømmen fortsætter.

I anledning af Bruce Willis' 68-års fødselsdag har hans hustru, Emma Heming, delt en længere video på Instagram. Her taler hun om den smerte og sorg, som han sygdom har ført med sig.

»I dag er det min ægtemands fødselsdag. Jeg har startet dagen med at græde, som I kan se på mine hævede øjne,« indleder hun videoen, som samtidig udtrykker taknemmelighed over al den støtte og varme, familien har modtaget, efter det er blevet offentligt kendt, at 'Die Hard'-skuespilleren har fået konstateret demens.

I Bruce Willis tilfælde er der tale om frontotemporal demens, som rammer en lidt yngre gruppe mennesker og særligt påvirker personlighed, opførsel og sprog. En sygdom, som familien nu ønsker at skabe stor opmærksomhed omkring.

Og en del af den opmærksomhed skal altså fordres af, at familien taler højt om deres hverdag med sygdommen, mener Emma Heming.

I sin video fastslår hun, at det for hende er vigtigt, at hendes følgere ser alle sider af historien. Også dem, der ikke er kønne.

»Jeg får ofte beskeder fra folk, der siger, at jeg er stærk, og at de ikke forstår, hvordan jeg klarer det.«

»Men jeg har ikke noget valg,« siger hun så og tilføjer, at hun jo har to døtre, Mabel og Evelyn, at tage sig af.

Emma Heming og Bruce Willis fotograferet sammen i 2014. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx Vis mere Emma Heming og Bruce Willis fotograferet sammen i 2014. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx

Man er nødt til at stramme sig an, siger den 44-årige model, der har været gift med Bruce Willis siden 2009, og tilføjer så et 'men':

»Der er tidspunkter, hvor jeg er ked af det hver dag. Og hver dag føler jeg sorg og især i dag på hans fødselsdag.«

Mange af de seneste opslag, som Emme Heming har delt på sin Instagram-profil, handler om hverdagen som sin ægtemands omsorgsperson. I sin video bemærker hun dog, at det er hårdt. At det kan være smertefuldt – føles som en kniv i hjertet – at tale om det.

»Men lige så meget, som jeg gør det for min egen skyld, gør jeg det for jer, for jeg ved, hvor meget I elsker min mand.«