Der er noget, der tyder på, at Jack White ikke kan lide Donald Trump.

I hvert fald hvis man lægger noget i den tidligere The White Stripes-frontmands seneste opslag på Instagram.

Her bliver der ikke langt fingre imellem.

»Enhver, der 'normaliserer' eller behandler denne modbydelige fascist, racist, svindler, modbydelige lort Trump med nogen form for respekt, er OGSÅ modbydelig i min bog,« skriver han.

Med ordene har han så delt et foto af Donald Trump, den tidligere amerikanske præsident, der genopstiller til det kommende præsidentvalg.

Også et par legendariske skuespillere, verdens nok største podcastvært og Guy Fieri får en lille sviner med på vejen.

Flere af dem er nemlig ligeledes afbilledet i opslaget.

»Det er dig Joe Rogan, dig Mel Gibson, dig Mark Wahlberg, dig Guy Fieri. Dette er en udtalelse fra mig, ikke en diskussion/debat.«

Bum. Kort og præcist.

Det er langt fra første gang, at Jack White har set sig ualmindeligt sur på nogle, han mener, har hjulpet Trump.

I november sidste år blev et meget langt Instagram-opslag dedikeret til Elon Musk.

»Så du gav Trump hans Twitter-platform tilbage. Fuldstændig modbydeligt, Elon. Det er officielt et røvhuls-træk,« skrev han ligeledes vredt dengang og forlod derefter Twitter.

Jack White har også tidligere kaldt Donald Trump en ukontrolleret 'egomaniac' og sagt, at Trump tog USA 50 år tilbage i tiden.

The White Stripes brød igennem i starten af 00'erne og huskes nok især for danskernes lå-lå-lå-sang nummer ét; 'Seven Nation Army'.

Bandet gik i opløsning i 2011, og siden har Jack White udgivet flere soloplader og turneret verden rundt med blandt andet flere besøg på Orange Scene på Roskilde Festival.