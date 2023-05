Det kom bag på de fleste, da skuespilleren Robert De Niro under et interview fortalte, at han ikke havde seks, men syv børn, da han netop havde fået en nyfødt.

Den 79-årige satte dog ikke yderligere ord på, og det har da heller ikke stået helt klart, hvem der var moderen til det syvende barn.

Før nu.

Gayle King, der er vært på 'CBS Mornings', fik sig nemlig en længere snak med skuespilleren, der satte både køn, billede og navn på den nyfødte baby til værten over telefonen.

Robert De Niro havde sendt et billede til programmet, som de viste af den lille pige. Foto: CBS Vis mere Robert De Niro havde sendt et billede til programmet, som de viste af den lille pige. Foto: CBS

Skuespilleren medvirkede ikke selv i showet, men tv-programmet havde fået lov til at bringe billedet og navnet af barnet.

Her kunne seerne så se, at der var tale om en lille pige, der har fået navnet Gia Viginia Chen-De Niro.

Dermed bekræftede skuespilleren også, at det er den 45-åige kampsportstræner Tiffany Chen – ikke at forveksle med filmproduceren Tiffany Chen, der er 64 år.

Tiffany Chen viste sin gravide mave frem i marts, da hun var til middag med kæresten Robert De Niro. Foto: RMCL, PEMA Vis mere Tiffany Chen viste sin gravide mave frem i marts, da hun var til middag med kæresten Robert De Niro. Foto: RMCL, PEMA

Robert De Niro er notorisk privat, men gav alligevel Gayle King lov til at sætte nogle ord på faderskabet med Tiffany Chen.

»Denne her baby var planlagt, og hun blev bragt til verden med kærlighed,« fortalte værten, at Robert De Niro havde fortalt hende over telefonen.

Angiveligt skulle Tiffany Chen og Robert De Niro have kendt hinanden siden 2015, hvor de mødtes under optagelserne af filmen 'The Intern'.

Ud over den nyfødte lille pige har skuespilleren seks børn.