Hun har haft rollen i fem år, men nu siger Rihanna stop.

For mens hun har travlt med at være gravid med sit og A$AP Rockys andet barn, har hun besluttet sig for at træde tilbage fra sin rolle som CEO.

Det er firmaet Savage X Fenty, som hun selv står bag, hvor hun nu overlader den øverste post til en anden.

»Det har været smukt at se vores vision for Savage X Fenty påvirke industrien i så utroligt omfang i løbet af de sidste fem år,« siger hun i en udtalelse til Vogue Business.

Og selvom hun nu træder tilbage fra lingerivirksomheden, er hun sikker på, at den nok skal blive ved med at udvikle sig i den rigtige retning.

»Dette er kun begyndelsen for os,« slår hun fast.

Kvinden, som skal tage over for Rihanna, er 51-årige Hillary Super. Hun er tidligere global CEO for Anthropologie Group, som blandt andet sælger tøj, smykker og møbler.

35-årige Rihanna vil fortsat være i en lederstilling for lingerifirmaet, da hun fremover skal indtage rollen som bestyrelsesformand.

Det vil være en underdrivelse at sige, at det er gået godt for Savage X Fenty, som Forbes i 2021 vurderede til at have nået en værdi på en milliard dollar.

Rihanna står også bag makeup-brandet Fenty Beauty, og så er hun, som nogle måske ved, en af verdens største popstjerner.