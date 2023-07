Seks års ægteskab mellem musikeren Ricky Martin og kunstmaleren Jwan Yosef er forbi.

Parret har den 5-årige datter Lucia og den 3-årige søn Renn, men nu skilles de i respekt for børnene.

»Vi har besluttet at stoppe vores ægteskab med kærlighed, respekt og værdighed for vores børn, og for at ære det, vi har oplevet som par gennem disse fantastiske år,« siger Ricky Martin og Jwan Yosef i en udtalelse til det amerikanske magasin People.

»Vores største ønske er nu fortsætte vores sunde familiedynamik og have et forhold med fokus på fred og venskab for at fortætte den fælles opdragelse af vores børn og bevare den respekt og kærlighed, vi har til hinanden.«

Ricky Martin, left, and husband Jwan Yosef attend the MoMA Film Benefit presented by CHANEL honoring Penelope Cruz at the Museum of Modern Art on Tuesday, Dec. 14, 2021, in New York. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Den 51-årige latinopopstjerne Ricky Martin fandt sin – nu eksmand – på Instagram i 2015.

Året efter forlovede Jwan Yosef og Ricky Martin sig så, og i 2018 kunne kunstmaleren og 'Livin' La Vida Loca'-stjernen kalde sig ægtefolk.

Ricky Martin har desuden fået de 14-årige tvillingesønner Matteo og Valentino ved hjælp af en rugemor.