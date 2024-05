Lørdag morgen døde den amerikanske skuespiller, Johnny Wactor, under dramatiske omstændigheder.

Skuespillerens bror har efterfølgende fortalt, hvordan Johhny Wactor i de tidlige morgentimer overraskede tre tyve, der var i færd med at stjæle katalysatoren fra hans bil.

Selvom skuespilleren ikke forsøgte at stoppe tyvene, fortæller broren Grant Wactor, at situationen eskalerede og endte katastrofalt.

Nu har politiet nyt i sagen, der kostede den 37-årige livet. Det skriver People.

En retsmediciner fra Los Angeles County har onsdag fastslået, at skuespilleren blev skudt og dræbt af en kugle i brystet. Ifølge dødsattesten er der tale om drab.

Grant Wactor har forklaret, hvordan hans bror, der arbejde som bartender, klokken halv fire om morgenen sammen med en kvindelig kollega var på vej mod sin bil, da han opdagede, at noget var helt galt.

»Bilen var hævet eller løftet på en måde. Han troede, han blev bugseret væk, men opdagede for sent, at det slet ikke var bugseringsfolk.«

Selvom Johnny Wactor, ifølge sin brors forklaring til People, ikke konfronterede tyvene, opstod der tumult.

Grant Wactor formoder, at mændene »ikke forventede, at nogen ville komme hen til dem, så de blev bange. Og der er ikke noget farligere end en kujon med en pistol i hånden,« siger har til mediet.

Efter skyderiet flygtede tyvene i en bil, mens Johnny Wactor blev hastet til det nærmeste hospital, hvor han blev erklæret død ved ankomsten.

Johnny Wactor er bedst kendt for sin rolle som Brando Corbin i serien ‘General Hospital’. Den amerikanske tv-serie er i Guinness World Records listet som den længst kørende amerikanske sæbeopera, der stadig er i produktion, men Johnny Wactor spillede med fra 2020 til 2022 og nåede at indspille 164 episoder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af General Hospital (@generalhospitalabc)

På tv-seriens Instagram profil bliver skuespillerne mindet af sine tv-kollegaer:

»Hele General Hospital-familien er knust over at høre om Johnny Wactors alt for tidlige bortgang. Han var virkelig en ener og en fornøjelse at arbejde sammen med hver eneste dag. Vores tanker og bønner går til hans kære i denne svære tid,« skriver de.

Wactor's agent, David Shaul, der var en af de første til at bekræfte dødsfaldet, vil huske skuespilleren som ‘et spektakulært menneske.’

»Han var ikke bare en talentfuld skuespiller, der var engageret i sit håndværk, men et ægte moralsk eksempel for alle, der kendte ham. Han stod for hårdt arbejde, vedholdenhed og en holdning om aldrig at give op. I op- og nedture i et udfordrende erhverv holdt han altid masken og blev ved med at stræbe efter det bedste, han kunne være,« sagde David Shaul til People:

»Vores tid med Johnny var et privilegium, som vi ville ønske for alle. Han ville bogstaveligt talt give dig alt, hvad han havde. Efter mere end et årti sammen vil han efterlade et hul i vores hjerter for altid.«