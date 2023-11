Der er fuld gang i kommentarsporet på Lindsay Lohans Instagram-profil.

Den amerikanske skuespiller har nemlig løftet sløret for en ny reklame for butikskæden Walmart – og hendes fans er splittede over, hvad de skal mene om den.

Grunden til at reklamen (Som du kan se nederst i artiklen) vækker opsigt er, at den genskaber universet fra den ikoniske komediefilm 'Mean Girls' fra 2004.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert og Rachel McAdams i 'Mean Girls' fra 2004. Foto: Paramount Vis mere Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert og Rachel McAdams i 'Mean Girls' fra 2004. Foto: Paramount

I reklamen ser man blandt andet Lindsay Lohan, Amanda Seyfried og Lacey Chabert tilbage i deres gamle filmroller, og her bemærker Lindsay Lohans Instagram-følgere to ting:

At reklamen 'bare' er en reklame og altså ikke en kommende ny 'Mean Girls'-film, som nogle kunne have håbet på.

At skuespilleren Rachel McAdams, der havde en af hovedrollerne i filmen som karakteren Regina George, mangler.

'Æv. Betyder det, at der ikke kommer nogen 'Mean Girls 2'? Det var bare en reklame,' skriver en fan.

'Så fedt! Men det er nærmest blasfemisk, at der ikke er nogen Regina' skriver en anden.

'Hvor er Regina!?, skriver en tredje.

'De snød os. Jeg har så meget brug for en opfølger,' skriver en tredje.

I kommentarsporet buldrer det dog også derudad med begejstrede fans, der ikke kan være i sig selv over at se 'Mean Girls'-universet genskabt.

Lindsay Lohan vandt i 2005 en MTV Movie Awards for 'Bedste kvindelige skuespiller' for sin rolle i 'Mean Girls. Foto: Fred Greaves/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Lindsay Lohan vandt i 2005 en MTV Movie Awards for 'Bedste kvindelige skuespiller' for sin rolle i 'Mean Girls. Foto: Fred Greaves/Reuters/Ritzau Scanpix

'OMG OMG OMG det er fantastisk, lyder det blandt andet.

'Den bedste reklame i reklamehistorien!, udbryder en anden.

'Jeg har både lyst til at elske og hade det her' skriver en tredje.

I 2011 udkom en opfølger til 'Mean Girls' med helt nye skuespillere.

Der er også lavet en musicalversion af filmen, som i starten af næste år udkommer i en filmversion med titlen 'Mean Girls: The Musical'.

Se reklamen her: