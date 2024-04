Den australske skuespiller Rebel Wilson er på vej med en selvbiografi, og det lader til, at hun ikke har tænkt sig at holde igen, når det kommer til omtale af andre kendisser.

Hun har allerede lagt sig ud med 'Borat'-stjernen Sacha Baron Cohen, som hun i bogen kalder for et røvhul, og som hun mener forsøger at true hende, så hun ikke laver presseomtale af bogen.

Også Adele er nævnt i bogen.

»Nogle skuespillerinder ville blive fornærmede, hvis jeg kaldte dem plus-size i denne bog, så jeg er nødt til at være forsigtig med, hvad jeg siger. Jeg tror, det er derfor, Adele hader mig,« skriver hun angiveligt ifølge et udkast, som InTouch Weekly har fået fat i.

Hun skriver, at Adele, de gange, hvor de to har været til den samme begivenhed, altid hurtigt har vendt sig væk, når hun har set Rebel Wilson.

»Som om min fedme kunne smitte af på hende, hvis jeg var i nærheden af hende i mere end tredive sekunder. At hun ikke kunne lide at blive sammenlignet med 'Fat Amy',« skriver hun videre med henvisning til sin karakter fra filmen 'Pitch Perfect'.

Hun understreger dog også, at hun ikke ved, om det rent faktisk forholder sig sådan, for hun har aldrig talt med sangeren.

Både Rebel Wilson og Adele har været igennem større vægttab.

Førstnævnte tabte 36 kilo, mens Adele smed hele 45 kilo.

Adele har forklaret, at hun egentlig ikke havde som mål at tabe sig, men at hun i stedet trænede, fordi det holdt hendes angst på afstand.

»Det handlede aldrig om at tabe sig, det handlede altid om at blive stærkere og give selv så meget tid som muligt om dagen uden min telefon. Jeg blev ret afhængig af det. Jeg træner to til tre gange om dagen,« har hun tidligere fortalt.