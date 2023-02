Lyt til artiklen

Åsa Vesterlund, der er kendt fra realityserien 'Svenske Hollywoodfruer', anmeldte sin eks for vold. Selvom han nægtede volden, er han nu idømt et års fængsel.

Det skriver Expressen.

Ifølge dokumenter fra sagen skulle forholdet første gang være blevet voldeligt i 2019, hvor parret endte i et skænderi.

Igennem to år var Åsa Vesterlund efterfølgende udsat for vold, til hun i 2021 var offer for en hændelse, der fik hende til at anmelde eksen.

Den voldsomme hændelse blev beskrevet i retten.

»Han tog fat i hendes pailletkjole og slog eller piskede hendes ansigt med den. Hun ved ikke præcis, hvor mange gange han piskede hende, men det var meget. Skarpe, hårde slag kom direkte i hendes øjne og hoved. Hun troede, hun var ved at blive blind,« lød det.

Efter den episode rejste Åsa Vesterlund tilbage til USA og sin eksmand, Darrin Frye.

Da sagen var for retten i Sverige, ankom Åsa Vesterlund med en hyret sikkerhedsvagt, fordi hun var bange for sin ekskæreste.

Hun rejse tilbage til USA, da hun havde vidnet og fik efterfølgende fortalt, at ekskæresten var blevet dømt.

»Det føles godt, at de troede på mig,« udtalte hun til Expressen efter dommen.

Igennem hele sagen har manden nægtet at have udøvet vold på sin ekskæreste.

Han har nu tænkt sig at anke sagen.