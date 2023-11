Torsdag kom nyheden om, at den irske sanger Shane MacGowan er død blot 65 år gammel.

Og det er en af de helt store folkehelte, som Irland nu må sige farvel til.

Det ses tydeligt på de mange reaktioner, der er væltet ind.

'Shane vil blive husket som en af musikkens største lyrikere. Så mange af hans sange ville være perfekt udformede digte, hvis det ikke havde frataget os muligheden for at høre ham synge dem,' lyder det i en længere erklæring fra Irlands præsident, Michael D. Higgins.

Han skriver også, hvor glad han er for, at han i 2018 kunne overrække Shane MacGowan en pris for musikerens livsværk på hans 60-års fødselsdag.

Kollegaerne fra musikbranchen er ligeledes i sorg.

En af dem, australieren Nick Cave, som har sunget duet med Shane McGowan, skriver:

'En sand ven og den største sangskriver i sin generation. En meget trist dag.'

Shane MacGowan var medstifter og forsanger af bandet The Pogues. Medstifter Peter 'Spider' Stacy har også reageret.

Det sker på X, hvor han har delt et sort/hvid billede af MacGowan på scenen.

'Åh, kaptajn! Min kaptajn! Vores frygtelige rejse er slut …', skriver han til billedet.

Shane MacGowan er ikke den eneste store stjerne, som irerne i år har taget afsked med, da Sinéad O'Connor døde tilbage i juli.

MacGowan har ifølge The Independent siddet i kørestol siden 2015, efter at han brækkede bækkenet ved et fald, da han forlod et studie i Dublin.

Efter at MacGowan i årevis har kæmpet med afhængighed af stoffer og alkohol, fortalte hans kone Victoria Mary Clarke i 2016, at han var ædru 'for første gang i årevis'.