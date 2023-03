Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag gav de første vidner i retssagen mod Gwyneth Paltrow forklaring i retten.

Sagen udspringer af Terry Sanderson, der anklager Gwyneth Paltrow for at have været skyld i en skiulykke fra 2016, der ifølge Sanderson forsagede en permanent hjerneskade hos ham. Modsat hævder Gwyneth Paltrow, at det var Sanderson, som kørte ind i hende.

Men skuespillerens forklaring blev af sagens første vidne, radiolog Wendell Gibby, kaldt for ikke plausibel, skriver flere medier heriblandt Sky News og BBC.

»Jeg tror, det er meget usandsynligt, at dette (skaderne, red.) kan være forårsaget ved, at Terry kørte ind i Gwyneth Paltrow,« sagde radiolog Wendell Gibby og fortsatte:

Terry Sanderson var også til stede ved retssagens begyndelse i retten i Park City, Utah i USA, tirsdag 21. marts 2023. Foto: POOL Vis mere Terry Sanderson var også til stede ved retssagens begyndelse i retten i Park City, Utah i USA, tirsdag 21. marts 2023. Foto: POOL

»Jeg tror ikke, det er plausibelt, at hvis han kørte ind i hende, ville han have brækket ribbenene på den side af sit bryst. Han ville med al sandsynlighed have haft sine arme udstrakte, han ville have beskyttet sig selv.«

Vidnet Wendell Gibby var blevet indkaldt på vegne af Sanderson og beskrev videre i retten, hvordan Sanderson efter ulykken ændrede sig markant.

Gwyneth Paltrows advokater argumenterede dog for, at Terry Sanderson selv er skyld i ulykken. Ifølge advokaterne havde Sanderson flere problemer med helbredet inden ulykken, blandt andet med sit syn og tabt hørelse på grund af et slagtilfælde, skriver BBC.

Ifølge BBC var hverken radiolog Wendell Gibby eller neuropsykolog Sam Goldstein, der også var indkaldt som vidne på vegne af Sanderson, enige i den holdning. De påpegede, at ændringerne i hans opførsel ikke kunne være forsaget af hans allerede eksisterende helbredsproblemer.

Gwyneth Paltrow i retten. Foto: RICK BOWMER Vis mere Gwyneth Paltrow i retten. Foto: RICK BOWMER

Terry Sanderson indledte sit søgsmål mod Gwyneth Paltrow i 2019 og søger en erstatning på mere end to millioner danske kroner, da han mener, at sammenstødet resulterede i en 'permanent traumatisk hjerneskade' foruden fire brækkede ribben. Desuden svig og smerte, vansiring, følelsesmæssig nød og tab af livsglæde.

Gwyneth Paltrow har ligeledes selv modsagsøgt Terry Sanderson med ønsket om 'en symbolsk erstatning i form af en dollar', samt erstatning for omkostningerne til hendes advokater.

Ifølge CNN og BBC forventes det, at Gwyneth Paltrow vil vidne i retssagen torsdag eller fredag, og man vil ligeledes høre vidnesbyrd fra hendes familie.

Retssagen i Utah forventes at løbe en uge frem og slutte tirsdag 30. marts.