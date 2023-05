Sum 41 går i opløsning.

For 27 år efter det canadiske punkband gav deres første koncert, har de nu mandag aften annonceret, at de snart har spillet deres sidste.

'Vi er evigt taknemmelige for vores fans, både gamle og nye, der har støttet os på alle måder. Det er svært at udtrykke den kærlighed og respekt, vi har for jer alle sammen, og vi ville have, at I skulle høre det fra os først,' skriver Sum 41 i en officiel udtalelse på deres sociale medier.

Denne sommer skal Sum 41 dog først på deres egen verdensturné, ligesom de også gæster The Offspring og Simple Plan, inden de går i opløsning.

Deryck Whibley er forsanger i Sum 41, som her spiller til Louder Than Life i 2019. Foto: Amy Harris Vis mere Deryck Whibley er forsanger i Sum 41, som her spiller til Louder Than Life i 2019. Foto: Amy Harris

Og faktisk har de canadiske 'Fat Lip'-musikere også lige et album på vej først.

'Vi ser frem til at udgive vores sidste album 'Heaven : : Hell' sammen med vores sidste verdensomspændende turné, der skal fejres,' skriver Sum 41 i udtalelsen.

'For nu glæder vi os til at se alle jer afskumsidioter på landevejen og glæder os til, hvad fremtiden bringer for os hver især. Tak for de sidste 27 år af Sum 41'.

For nuværende består Sum 41 af forsanger og guitarist Deryck Whibley -–der tidligere har været gift med musikeren Avril Lavigne fra 2006 til 2010 -–samt guitarist Dave Baksh, bassist Jason McCaslin, trommeslager Frank Zummo og instrumentalistTom Thacker.

Sum 41 har udgivet seks albums - og har altså et syvende på vej – på deres 27 år i branchen.

De canadiske punkrockere slog igennem med deres debutalbum fra 2001, 'All Killer No Filler', der opnåede international platinstatus og blandt andet indeholdte hittet 'Fat Lip'.