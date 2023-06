Sidste år tilbød den amerikanske politiker, Robert F. Kennedy, sin kone en skilsmisse. Ikke fordi han var træt af hende, eller hun af ham. Men for at beskytte hende mod sine egne synspunkter.

Det afslører parret i et interview med The New York Times.

Den demokratiske politiker, der er nevø til den tidligere præsident John F. Kennedy, annoncerede for to måneder siden, at han stiller op som præsidentkandidat i 2024.

Ved hans side står hans tredje hustru, som han har været gift med siden 2014 og som med Robert F. Kennedys kandidatur har chance (eller risiko) for at blive USA’s næste førstedame.

Skuespiller Cheryl Hines siger, at hun ikke altid er enig med sin mand, men at hun alligevel vil stå bag ham, når han stiller op for at blive demokraternes præsidentkandidat i 2024. Foto: Scott Eisen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespiller Cheryl Hines siger, at hun ikke altid er enig med sin mand, men at hun alligevel vil stå bag ham, når han stiller op for at blive demokraternes præsidentkandidat i 2024. Foto: Scott Eisen/AFP/Ritzau Scanpix

FLOTUS, som den amerikanske præsidents ægtefælle officielt kaldes, er en vigtig politisk figur. Førstedamen har sit eget kontor, sit eget personale og sine egne politiske og sociale opgaver. Men en af de vigtigste opgaver er at støtte og bakke sin ægtefælle op.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at Robert F. Kennedy efter nogle kontroversielle udtalelser sidste år, hvor han sammenlignede Covid-vacciner med holocaust, tilbød sin kone at blive separeret fra ham og hans politiske udmeldinger.

Det er ingen hemmelighed, at ægteparret ikke altid er enige politisk, fortæller Cheryl Hines, der er skuespiller og komiker. Mens Robert F. Kennedy er forfatter og miljøadvokat og kendt for i to årtier at have spredt konspirationsteorier om faren ved vacciner.

Især under coronapandemien fik han opmærksomhed for sit syn på covid-vaccinerne. Blandt andet da han i begyndelsen af 2022 holdt tale ved en demonstration og kritiserede den amerikanske regerings vaccinekrav, som han mente, var værre end holocaust.

»Selv i Hitlers Tyskland kunne man undslippe. Man kunne krydse Alperne til Schweiz. Man kunne gemme sig på et loft, som Anne Frank gjorde …. Mange døde, der er sandt, men det var muligt,« sagde han under demonstrationen i Washington.

Den udtalelse fik Cheryl Hines til at modsige sin mand offentligt på Twitter:

»Min mands henvisning til Anne Frank ved et mandatmøde var forkasteligt og ufølsomt. De grusomheder, som millioner udstod under Holocaust, bør aldrig sammenlignes med nogen eller noget. Hans meninger er ikke en afspejling af mine egne,« skrev hun.

Til The New York Times afslører den 69-årige Kennedy nu, at udtalelsen påvirkede Cheryl Hines – så meget at han var villig til at gå til yderligheder.

»Jeg var så desperat for at beskytte hende på det tidspunkt,« siger han til The New York Times og fortsætter:

»Jeg så, hvordan det påvirkede hende og hendes liv og sagde til hende: ‘Skal vi ikke bare annoncere, at vi er blevet separeret’, så du kan distancere dig fra mig?«

Han fortæller, at han endda havde skrevet pressemeddelelsen, der skulle oplyse om skilsmissen.

Cheryl Hines afviser, at hun dengang overvejede at gøre alvor af forslaget. Det gør hun heller ikke nu, hvor Robert F. Kennedy har besluttet sig for at gå efter det øverste embede i USA.

Hun bakker ham op, men siger også, at hun ikke kommer til at droppe alt – heller ikke sin egen karriere for hans drømme.

»Jeg støtter Bobby, jeg vil være der for ham og jeg vil have, at han skal føle sig elsket og støttet af mig. Men samtidig kommer jeg ikke til at gå med til alle politiske møder. Jeg har min egen karriere,« siger hun.