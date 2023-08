Mange drømmer om den dag, hvor de enten vil fri eller bliver friet til.

For den amerikanske rapper Post Malone gik dagen dog ikke helt, som han havde håbet. Det fortæller han i et afsnit af podcasten ‘Call her Daddy’.

Endnu har rapperen ikke offentligt stået frem sammen med den kvinde, der er mor til hans barn, men parret har kendt hinanden i flere år.

Han beskriver sin kæreste med følgende ord:

Rapperen Post Malone har været meget hemmelighedsfuld om identiteten på sin kæreste og moderen til sit første barn. Men til en prisfest i New York i juni havde han hende ved sin side. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Rapperen Post Malone har været meget hemmelighedsfuld om identiteten på sin kæreste og moderen til sit første barn. Men til en prisfest i New York i juni havde han hende ved sin side. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

»Hendes hjerte er stort. Jeg har altid ønsket mig børn og en stor familie, og jeg fornemmede, at hun ville blive en god mor,« siger han i podcasten, hvor han også fortæller om den dag, han besluttede at fri til kæresten, som han betegner som sin ‘soulmate’.

Under en ferie i Las Vegas, mente Post Malone, hvis borgerlige navn er Austin Richard Post, at tiden var rigtig til at stille det dyre spørgsmål:

Han husker, hvordan parret gik op på deres værelse, han husker, at han var ‘vanvittig fuld’ og han husker at han spurgte ‘Skal vi gifte os?’ Og som han tilføjer, havde han skam ‘købt ring og alting’.

Men hans timing gjorde ikke indtryk på kæresten. I hvert fald ikke det rigtige indtryk.

For hendes svar var et klokkeklart ‘Nej’.

Det kunne havde slået mange romantikere omkuld, men ikke rapperen. Han fik nemlig én chance til.

»Hun bad mig om at spørge igen dagen efter, og det gjorde jeg. Da var jeg ædru og det var meget fint,« siger han.

Sidste sommer fik parret deres første barn – en pige, men endnu har de ikke fået papir på hinanden. Post Malone lægger dog ikke skjul på, at han er meget tilfreds både med sin nye status som far og med udsigten til et kommende bryllup.