Den verdenskendte musiker Post Malone har tabt sig.

Det er noget, som folk har bemærket, men årsagen til vægttabet – eller det, som folk tror er årsagen – er nu noget, som han føler, han bliver nødt til at italesætte.

Flere lader nemlig til at tro, det er, fordi han tager stoffer, men han slår fast, at det altså ikke er tilfældet.

»Jeg vil bare sige, at jeg ikke tager stoffer. Mange har spurgt ind til mit vægttab, men jeg har aldrig følt mig sundere, end jeg gør nu,« skriver han i et opslag på Instagram.

I stedet skal årsagen til vægttabet findes i noget meget mere simpelt.

Post Malone har nemlig droppet sodavanden og er begyndt at spise sundere, fordi han er blevet far. Det skete i sommeren 2022.

»Jeg har besluttet mig for at droppe sodavand og spise sundere, så jeg kan være her længere tid for min lille engel. Det næste er cigaretterne og øl, men jeg ser også mig selv som en tålmodig mand,« lyder det.

Det er ikke første gang, at Post Malone er ude at berolige sin fans i forhold til, om han er på stoffer.

I 2020 skete det sågar fra scenen under en koncert, hvor han manede til ro, fordi en række videoer fra en anden koncert, hvor han havde svært ved at holde sig på benene, fik rygterne til at gå.

27-årige Post Malone har tidligere haft problemer med misbrug, da han har indrømmet, at han i en periode af sit liv var afhængig af alkohol.