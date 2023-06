En amerikansk politiker har hængt Megan Fox og ikke mindst hendes børn ud på de sociale medier. Den slags gør man ikke ustraffet.

I hvert fald har Transformer-stjernen svaret igen:

»Du f***ede med den forkerte heks.«

Sådan lyder hendes besked til den 34-årige republikaner, Robby Starbuck.

Forhistorien er, at politikeren og skuespilleren tidligere angiveligt har boet i det samme nabolag, og at deres børn har leget sammen i den lokale park. Det skriver i hvert fald Robby Starbusk i et opslag på Twitter.

Under et billede af Megan Fox og hendes tre sønner, skriver han også:

»Jeg så to af dem have et vaskeægte sammenbrud, mens de fortalte, at de blev tvunget til at have pigetøj på af deres mor, mens deres barnepige prøvede at trøste dem. Det er rendyrket børnemishandling.«

Den svada har fået den 37-årige skuespiller, der har de tre sønner med eksmanden, Brian Austin Green, fra 'Beverly Hills 90210’, til at fare i flint.

På Instagram svarer hun igen og går direkte efter republikaneren moralske habitus:

Du skal ikke ‘udnytte mit barns kønsidentitet for at få opmærksomhed til din politiske kampagne’, lyder den direkte besked:

»Uanset hvor desperat du på noget tidspunkt må være for at opnå rigdom, magt, succes eller berømmelse … brug aldrig børn som et middel til at opnå opmærksomhed eller social valuta, især ikke under ondsindede og fejlagtige påskud,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg er blevet brændt på bålet af usikre, narcissistiske, impotente små mænd som dig mange gange, og alligevel er jeg stadig her. Du f***ede med den forkerte heks.«

Den svada har ikke fået politikeren til hverken at bakke eller undskylde. Tværtimod beskylder han nu Megan Fox for at have optrappet konflikten.

»Megan Fox har reageret på min bekymring over hendes sønner, der er klædt ud i pigetøj ved på Instagram tilsyneladende at true mig med heksekraft,« lyder hans seneste opslag i debatten.