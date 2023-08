Rapperen Cardi B blev i denne uge meldt til politiet. Det skete efter en koncert lørdag den 29. juli, på Drai’s Beach Club i Las Vegas.

Under koncerten kastede rapperen en mikrofon i hovedet på en tilskuer. Men nu meddeler politiet, at de dropper sagen.

Forhistorien er, at Cardi B fra scenen havde bedt publikum om at sprøjte vand på hende, men da en tilskuer i stedet for at sprøjte vand på kroppen, smed en drink i hovedet på rapperen, svarede hun igen ved at kaste sin mikrofon tilbage.

Alt det kan ses på en video af optrinet, der florerer på de sociale medier, og som Cardi B også selv har delt. Se videoen ovenover artiklen.

Tirsdag bekræftede politiet overfor CNN, at de havde fået en anmeldelse om episoden:

»Ifølge ofret, var hun til en koncert den 29. juli 2023 på Las Vegas Boulevard. I løbet af koncerten, blev hun ramt af en genstand, som blev kastet fra scenen,« sagde en talsmand fra politiet til mediet.

Men efter at have vendt sagen med den offentlige anklager, har politiet nu besluttet at ‘lukke sagen på grund af manglende beviser. Ingen vil blive tiltalt,’ citerer The Hollywood Reporter politiet for at sige.

Cardi B er ikke den eneste stjerne, der på det seneste har fået kastet ting efter sig på scenen.

Det samme har Bebe Rexa, der blev ramt af en telefon. Men også Drake, Pink og Harry Styles er blevet ramt af kasteskyts, mens de optrådte.

Herhjemme truede Andreas Odbjerg i begyndelsen af juli med at forlade scenen under en koncert i Løkken, fordi der blandt andet blev kastet ølkrus op på scenen, mens han optrådte.