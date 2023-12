I rollen som James Bond var der ikke grænser for, hvad han kunne gøre.

Men i virkelighedens verden gælder der altså andre regler for, hvad man må og ikke må – også selvom man er Pierce Brosnan.

Det er den irske skuespiller ved at lære på den hårde måde. Det skriver Sky News.

Han er anklaget for i sidste måned at være gået ind i et forbudt termisk område i den nordlige del af Yellowstone National Park.

Og selvom det kan lyde som en mindre forseelse, er det ikke noget, som anklagemyndigheden ser på med milde øjne.

Hvis den 70-årige stjerne kendes skyldig, kan det give forbud mod at komme i nationalparken, bøde eller – i værste tilfælde – fængsel.

Området, hvor Pierce Brosnan angiveligt brød loven, hedder Mammoth Terraces. Her findes en af parkens mange varme kilder.

Det er ikke usædvanligt, at disse straffe bliver taget i brug, når gæster i parken bevæger sig ind på forbudte områder. Reglerne er der også for gæsternes skyld, da der hvert år er folk, som bliver alvorligt forbrændt, når de ignorer advarslerne om at forlade stierne og bevæger sig for tæt på kilderne.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen mod Pierce Brosnan forventes afsluttet.