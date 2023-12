I mange år var popstjernen Paula Abdul en af dommerne i det populære sangprogram 'American Idol'.

Men der var en alvorlig skyggeside.

I et nyt søgsmål hævder hun, at Nigel Lythgoe, der var producer på både 'American Idol' og 'So You Think You Can Dance' - hvor Paula Abdul også var dommer - forgreb sig seksuelt på hende ved to lejligheder.

Én gang i løbet af de første sæsoner af 'American Idol' og én gang i løbet af hendes tid på 'So You Think You Can Dance'.

Nigel Lythgoe var producer på både 'American Idol' og 'So You Think You Can Dance'. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nigel Lythgoe var producer på både 'American Idol' og 'So You Think You Can Dance'. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Det skriver flere medier - heriblandt People.

Han har også, ifølge Paula Abdul, forgrebet sig på hendes assistent.

Søgsmålet er indgivet i henhold til den såkaldte Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act, som gør det muligt at anlægge civile søgsmål om seksuelle overgreb, selv om forældelsesfristen er udløbet.

Det er ikke kun Lythgoe, men også produktionsselskaberne bag de to programmer, som Paula Abdul sagsøger.

Det første overgreb, som angiveligt fandt sted under 'American Idol', skulle være sket, mens programmet var rundt i USA til auditons for håbefulde deltagere.

'Lythgoe skubbede Abdul op mod væggen, tog derefter fat i hendes kønsdele og bryster og begyndte at stikke sin tunge ned i halsen på hende. Abdul forsøgte at skubbe Lythgoe væk fra hende og lod ham vide, at hans opførsel ikke var acceptabel,' lyder det i søgsmålets dokumenter.

Paula Abdul fortalte det efterfølgende til sit management, men valgte ikke at gå videre med sagen, da hun frygtede, at det kunne føre til en fyring fra det populære program.

Det andet påståede overgreb skulle have fundet sted i 2015 under en middag hjemme hos Nigel Lythgoe.

Her skulle produceren, mens Paula Abdul sad i hans sofa, have tvunget sig ned over hende og forsøgt at kysse hende. Endnu engang skubbede hun ham væk og fortalte, at hun ikke var interesseret.

I en erklæring siger Lythgoe, at han betragtede Abdul som en 'kær' og 'helt platonisk ven.'

»Selvom Paulas historie med uberegnelig adfærd er velkendt, kan jeg ikke foregive at forstå præcis, hvorfor hun ville anlægge en retssag, som hun må vide er usand,« sagde Lythgoe.

»Men jeg kan love, at jeg vil bekæmpe denne forfærdelige udtværing med alt, hvad jeg har.«