Det anerkendte BBC er lige nu gennem noget af en skandale, efter det er kommet frem, at en vært hos mediet er suspenderet efter angiveligt at have købt nøgenbilleder af en teenager for 35.000 pund svarende til omkring 305.000 danske kroner.

Politiet efterforsker nu sagen, som The Sun var de første til at beskrive fredag.

Avisen har været i kontakt med familien til den teenager, der angiveligt brugte pengene fra den mandlige tv-vært til at købe kokain.

Moderen til teenageren har til The Sun fortalt, at den kendte vært ringede til både teenageren og hende, da efterforskningen gik i gang.

Angiveligt skulle den mandlige tv-vært have ringet 'panisk' til teenageren og have spurgt: 'Hvad har du gjort?', efter anklagerne blev offentlige i artiklen fra The Sun.

Ifølge moderen skulle teenageren have fortalt hende, at værten havde bedt om, at barnet ringede til sin mor og forlangte, at hun skulle få efterforskningen af ham stoppet.

Familien til teenageren har tidligere fortalt, at de startede med at klage over værten i maj, men at de ikke hørte noget fra tv-stationen.

Ifølge BBC har familien også fortalt, at de er meget utilfredse med den måde, BBC har håndteret sagen.

De har udtalt, at ingen fra BBC ringede til dem for at høre deres version af sagen efter, de havde klaget i maj.

Det var derfor først efter, The Sun fortalte om familiens beskyldninger, at værten blev suspenderet, og politiet blev indblandet.

Endnu har tv-stationen ikke offentliggjort, hvilken vært der er tale om, men flere kendte værter som Jeremy Vine, Nicky Campbell, Gary Lineker og Rylan Clark har været ude og tage afstand til sagen.

»Vi kan også bekræfte, at en mandlig ansat er blevet suspenderet. Vi regner med at kunne komme med flere opdateringer i de kommende dage,« har kanalen udtalt i en pressemeddelelse.