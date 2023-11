Ozzy Osbourne mener selv, at han rundt regnet har 10 år tilbage at leve i.

Det siger han i et interview med Rolling Stone UK, hvor han åbner op om sit noget skrantende helbred.

Det skriver Mirror.

Den 74-årige rocklegende lider både af en kronisk smertediagnose og Parkinsons sygdom.

I interviewet refererer Ozzy Osbourne, der har været gift med tv-personligheden Sharon Osbourne siden 1982, til en samtale ægteparret imellem vedrørende hans helbred.

Ægteparret har været gift siden 1982. I dag kæmper de begge med helbredet. Foto: Mark Ralston/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg sagde for nylig til Sharon, at jeg havde røget en joint. Så sagde hun 'hvorfor gør du det? Det kommer fandeme til at slå dig ihjel,« siger Osbourne og fortsætter:

»Så sagde jeg: Hvor længe vil du have, at jeg skal leve? I bedste fald har jeg 10 år tilbage.«

Foruden sangerens kroniske diagnoser, har han også fået fjernet en tumor i rygsøjlen, der blandt andet har rodet med Osbournes balance.

Ozzy Osbourne er desuden ikke den eneste i ægteskabet, der for nylig har åbnet op omkring sit helbred.

Hans kone, 71-årige Sharon Osbourne, har også åbent fortalt om sit forbrug af slankemidlet Ozempic, der indtil videre har gjort hende 20 kilo lettere.

I et interview med The Independent udtrykker hun derfor sin bekymring over for unge, der kunne finde på at benytte sig af 'mirakelmidlet'.

For lige nu kæmper hun selv med, at hun er blevet 'for tynd', fortæller hun.

Ozzy Osbourne er en britisk sanger og sangskriver, der primært er kendt som forsanger i heavy-metalbandet Black Sabbath.