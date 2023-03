Lyt til artiklen

Tårerne trillede ned ad kinderne, og ansigtet var forvredet af de stærke følelser. Han var målløs.

»Åh gud,« sagde han, da han tog imod statuetten.

»Min mor er 84 år, og hun er hjemme og ser med. Mor, jeg har lige vundet en Oscar!«

51-årige Ke Huy Quan brød igennem som barnestjerne i 1980'erne. Men efterfølgende forsvandt han stort set i årtier fra filmindustrien og rampelyset.

Den i dag 51-årige Ke Huy Quan kunne næsten ikke tro det: Han er nu Oscarvinder. Foto: REUTERS/Carlos Barria / Ritzau Scanpix Vis mere Den i dag 51-årige Ke Huy Quan kunne næsten ikke tro det: Han er nu Oscarvinder. Foto: REUTERS/Carlos Barria / Ritzau Scanpix

Natten til mandag vandt han så 'Bedste Mandlige Birolle' ved Oscaruddellingen i Los Angeles. Og han kunne næsten ikke tro det.

Det var tilbage i 1984, at han brød igennem med en central birolle i 'Indiana Jones og Templets Forbandelse'.

Dengang spillede han som 12-årig over for den voksne Hollywood-stjerne Harrison Ford.

Siden fulgte en rolle i 'The Goonies' (på dansk 'Goonierne') året efter i 1985.

Ke Huy Quan vinder Bedste Mandlige Birolle for sit arbejde i filmen 'Everything everywhere all at once'. Foto: CARLOS BARRIA/ Ritzau Scanpix Vis mere Ke Huy Quan vinder Bedste Mandlige Birolle for sit arbejde i filmen 'Everything everywhere all at once'. Foto: CARLOS BARRIA/ Ritzau Scanpix

Og så var Ke Huy Quan væk.

Lige indtil i nat og med sin birolle i filmen 'Everything Everywhere All At Once'.

Tårevædet og med Oscar-statuetten i hånden fortsatte den nykårede oscarvinder Ke Huy Quan:

»Min rolle startede på en båd. Jeg tilbragte et år i en flygtningelejr. Og på en eller anden måde endte jeg her på Oscar-scenen.«

Filmen 'Everything Everywhere All At Once' handler om en kvinde og hendes mand, der ejer et møntvaskeri.

Sidstnævnte spilles af netop Ke Huy Quan. En dag fortæller han sin kone, at han er en version af den mand, hun er gift med, og som hun troede, hun kendte. Men i virkeligheden er han en del af et alternativt univers.

Flere eksperter havde på forhånd spået Ke Huy Quan gode chancer for at vinde 'Bedste Mandlige Birolle'.

Og det gjorde han.

»Dette er den amerikanske drøm,« sagde han oppe fra scenen foran millioner af tv-seere verden over.

Nu tilbage i rampelyset.

Mens han mor så med derhjemme.