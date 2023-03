Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun stjal showet – i hvert fald for gæsterne bag hende.

Sangerinden Tems ankom nemlig til Oscaruddelingen i en sprudlende, hvid kjole.

Det er der som sådan ikke noget opsigtsvækkende i, da stjernerne jo som oftest benytter lejligheden til at stadse sig ud – men Tems kjole har alligevel fået lidt ekstra opmærksomhed på de sociale medier.

Kjolen, der var viklet rundt om baghovedet, var nemlig særdeles upraktisk. Om ikke andet for dem, som skulle sidde bag sangerinden til prisuddelingen.

Videoer fra tilskuerrækkerne viser, hvordan kjolens hovedstykke blokerede udsynet for personerne bag Tems – og det har for alvor fået Twitter-brugere til tasterne.

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) March 13, 2023

'Tems sørger for, at den kvinde må kæmpe for sit liv,' kommenterer en bruger videoen, mens adskillige kalder tøjvalget 'ekstremt uhøfligt og hensynsløst'.

'Dette kan være en scene- eller en rød løberkjole, men at sidde blandt publikum er en måde at sige: 'Jeg er ligeglad med dem bag mig'. Så uhøfligt og egoistisk!'

Tems var nomineret for bedste originale sang for 'Black Panther: Wakanda Forever'-nummeret 'Lift Me Up', men måtte se sig slået af 'Naatu Naatu' fra 'RRR'.