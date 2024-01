Instruktøren hedder Malia Ann, og det er også hende, der har lavet manuskriptet til filmen.

På årets Sundance Film Festival vakte kortfilmen 'The Heart' opsigt.

Bag den står nemlig en 25-årig ung kvinde med efternavnet Obama.

Den tidligere præsidents ældste datter debuterede i denne uge på den røde løber i sin egenskab af filmskaber.

Malia Obama Makes First-Ever Red Carpet Appearance, Debuts Short Film at Sundance pic.twitter.com/JtRtahnap7 — Access Hollywood (@accesshollywood) January 19, 2024

Det skriver både CNN, ABC News og The Hollywood Reporter.

Og selv om hun har udeladt sit berømte efternavn på rulleteksterne, fik det dog ikke de amerikanske mediers næser forbi, at ekspræsidentens datter er blevet filminstruktør.

Malia Ann Obama beskriver selv filmen som en »mærkelig lille historie, lidt af en fabel« om en mand, der sørger over tabet af sin mor.

Filmen begynder, da han opdager, at moderen i sit testamente kommer med »en usædvanlig anmodning.«

Malia Ann Obama s Sundance debut has arrived. The former First Daughter s short film, The Heart, is about a lonely man grieving the death of his mother after she leaves him an unusual request in her will. https://t.co/U3KhnO2GQd — New York Magazine (@NYMag) January 19, 2024

»Vi håber, du nyder filmen, og at den får dig til at føle dig lidt mindre ensom, eller i det mindste minder dig om ikke at glemme de mennesker, der er,« siger Malia Ann over filmen i en trailer på YouTube.

Malia Ann Obama er Michelle og Barack Obamas ældste datter.

Hun er uddannet fra Harvard og har tidligere arbejdet på serier som 'Girls' og 'Extant.'